(Di lunedì 1 aprile 2024) Una giornata di festa finita in tragedia per un uomo in attesa alla fermata dell?autobus in piazza Museo. Un cittadino dello Sri Lanka, Thisara Rangajeewa, di 43 anni, è stato travolto e...

“ devi convertirti all’Islam , sennò ti ammazzo”: il carnefice è un 29enne musulmano, la vittima è una 19enne cristiana , ma i fatti non sono avvenuti in Pakistan o in Nigeria, ma alle porte di ... (secoloditalia)

Sarà una Pasqua deludente per i turisti che questo weekend di festa volevano visitare i castelli del centro storico di Napoli . Oltre il Castel dell’Ovo, infatti, da ormai 9 mesi chiuso per lavori ... (teleclubitalia)

Napoli, cade in strada davanti al Mann e viene ucciso dal bus - Una giornata di festa finita in tragedia per un uomo in attesa alla fermata dell’autobus in piazza Museo. Un cittadino dello Sri Lanka, Thisara Rangajeewa, di 43 anni, è stato travolto ...ilmattino

Napoli-Atalanta in dieci meme: svelato l’ultimo vero obiettivo degli azzurri dopo la Pasqua rovinata - E se il Natale - più o meno - eravamo riusciti a salvarlo, o almeno qualche speranza ancora c’era, per Pasqua e pasquetta non c’è stato proprio nulla da fare. Il ...ilmattino

C’ERANO UNA VOLTA I CAMBI - C'era una volta una Juventus che cambiava marcia nella ripresa e che sapeva imporre il proprio gioco con giocatori con un tasso tecnico superiore che facevano la differenza. C'era una volta ...tuttojuve