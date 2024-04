Musk | l’Ucraina potrebbe perdere Odessa e l’accesso al Mar Nero se rifiuta di negoziare

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Vladimir Putin, con grande sorpresa, sta trovando appoggio in alcuni esponenti di primo piano degli USA. Solo pochi giorni fa Trump, in corsa per le prossime ... (dayitalianews)

Elon Musk la pensa esattamente come Donald Trump sulla guerra tra Russia e Ucraina: una battaglia persa per Kiev, che non sarà mai in grado di avere la meglio sulle truppe di Putin, e uno spreco di ... (open.online)

Strage a Mosca, ex agente dell’Interpol: “Chip nel cervello degli attentatori”. La Russia a Kiev: “Estradare capo degli 007 Malyuk” - Mosca, 1 aprile 2024 – L'ex capo dell'ufficio russo dell'Interpol, il maggiore generale della polizia in pensione Vladimir Ovchinsky, ha dichiarato alla televisione federale che dei chip potrebbero e ...msn

Strage Mosca, ex agente russo: chip in cervelli attentatori - L'ex capo dell'ufficio russo dell'Interpol, il maggiore generale della polizia in pensione Vladimir Ovchinsky, ha dichiarato alla televisione federale che dei chip potrebbero essere stati impiantati n ...ansa

Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta | Ex capo russo dell’Interpol: «Sostanze psicotrope e chip nel cervello degli attentatori» - Le notizie di lunedì 1° aprile sull’attentato a Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione di primavera di 147mila militari ...msn