MOVIOLA – Lecce-Roma | Falcone su Zalewski | proteste De Rossi per un rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Episodio danel secondo tempo dial ‘Via del Mare’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra,ha controllato il pallone e ha tentato un sombrero in area nello stretto. Su di lui poi franano Gallo ee l’esterno polacco cade in area dolorante chiedendo il calcio di. L’azione si sviluppa sul fronte offensivo del, tra ledegli ospiti. Non c’è però calcio disecondo l’arbitro Marcenaro e il Var.non viene toccato sul piede (che avrebbe portato automaticamente alla concessione del penalty), ma sembra comunque esserci una carica evidente su, che viene travolto. Un episodio molto dubbio, che farà discutere. Il ...