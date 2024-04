Mourinho subito al Bayern Monaco?

Josè Mourinho si prepara a torna re subito in panchina , nuova esperienza per il portoghese dopo l’addio al veleno alla Roma La sua avventura sulla panchina della Roma si è conclusa nel peggiore dei ... (rompipallone)

C’è un Colpo di scena sul futuro di José Mourinho , che può tornare subito in panchina dopo l’esonero dalla Roma: tutti i dettagli José Mourinho ha lasciato la Roma qualche settimana fa e al suo ... (rompipallone)

José Mourinho non ha alcuna intenzione di restare fermo, né di accettare la corte saudita: per lui il futuro è in Serie A, già previsto un Incontro La Roma è ripartita da Daniele De Rossi. Buona la ... (rompipallone)