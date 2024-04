MotoGP | è il SuperGP il grande sogno di Liberty media? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) C’è aria di rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento legato ai motorsport. Nella giornata di oggi, lunedì 1 aprile, è stata ufficializzata l’acquisizione del’intero pacchetto dellada parte di, società nota per aver portato nuovamente allo splendore la Formula 1, alla cifra monstre di 4.2 miliardi di euro. L’operazione, tutt’altro che semplice dal punto di vista della gestione finanziaria, aprirà degli scenari inediti. Sono diverse le idee sul piatto del colosso statunitense che, nei piani, vorrebbe rilanciare le due ruote avvalendosi proprio del dialogo tra le due discipline. Non a caso secondo diverse indiscrezioni è al vaglio un progetto che coinvolgerebbe sia lache la Formula 1 nello stesso weekend e nella stessa pista, in una sorta di Super GP in cui si svolgono contemporaneamente ...