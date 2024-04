Mostre in Emilia Romagna | cosa vedere in aprile

(Di lunedì 1 aprile 2024) Bologna, 12024 - L'arte innon si ferma e l'arrivo della primavera porta con sé grandi conferme e importanti novità. Abbiamo raccolto per voi alcune tra le nuovein programma nelle maggiori città della Regione, durante il mese di2024. Appuntamenti di vari tipi, per accontentare tutti gli appassionati. Bologna Nel capoluogono prosegue la serie di appuntamenti dedicati all'arte del XIX secolo. "La pittura a Bologna nel lungo Ottocento (1796-1915)" vi aspetta nel bolognese per diverse esposizioni e, che celebrano un fiorente periodo artistico attraverso un totale di oltre 500 opere. Per conoscere l'elenco dellee dei musei che le ospitano, consultare la sezione dedicata del sito della Regione ...

