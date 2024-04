Mosca | ' le 150mila nuove reclute non andranno in Ucraina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) L'arruolamento di circa 150.000in Russia, sulla base di un decreto firmato ieri dal presidente Vladimir Putin, rientra nella normale chiamata di leva primaverile e "non ha nulla a che vedere" con il conflitto in, dove questi soldati non saranno inviati. Lo ha precisato il ministero della Difesa in una nota diffusa sul suo canale Telegram. Il vice ammiraglio Vladimir Tsimlyansky, vice capo del Dipartimento per l'organizzazione, ha sottolineato che "tutte leverranno inviate alle basi permanenti per il servizio attivo e non saranno impiegate nelleregioni o nella operazione militare speciale". Per "regioni" si intendono in Russia quelle ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, mentre il conflitto inviene ...