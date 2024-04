Mosca insiste ad accusare l’Ucraina per gli attentati | “Citeremo Kiev in giudizio per terrorismo”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Secondo il ministero degli Esteri "gli investigatori hanno trovato prove della pista ucraina nei recenti atti diin Russia". Non solo quello della Crocus City Hall dello scorso 22 marzo, ma anche altri episodi.ha quindi chiesto adi arrestare ed estradare in Russia tutte le persone coinvolte, tra cui il capo degli 007 ucraino Vasyl Malyuk.

Guerra in Ucraina, il Cremlino arruola 150mila nuove reclute ma non andranno al fronte ucraino. Ex agente russo: chip nel cervello dei terroristi - Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine rivendicano di aver ucciso ben 710 militari russi, il cui totale dei caduti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio 2022 ammonta ora ...ilmattino