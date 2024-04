Mosca | citeremo Kiev per terrorismo

(Di lunedì 1 aprile 2024) 15.20sta preparando le carte per citare in giudizio,davanti a Corti internazionali, il governo dicon l'accusa di coinvolgimento in atti disul suolo russo. Lo ha detto la portavoce degli Esteri,Zakharova. Una nota, ha aggiunto, è stata già inviata all'Ucraina attraverso un canale stabilito tramite la Bielorussia. La comunicazione, ha precisato, non riguarda l'attentato al Crocus City Hall, sul quale sono ancora in corso le indagini.

La Russia sta preparando la documentazione per citare in giudizio davanti a Corti internazionali il governo di Kiev con l'accusa di coinvolgimento in atti di terrorismo sul suolo russo. Lo ha detto ... (quotidiano)

Secondo il ministero degli Esteri "gli investigatori hanno trovato prove della pista ucraina nei recenti atti di terrorismo in Russia". Non solo quello della Crocus City Hall dello scorso 22 marzo, ... (fanpage)

Colombia e Argentina fanno pace, tornano gli ambasciatori - E' tornata la pace tra Colombia e Argentina, dopo la crisi diplomatica dei giorni scorsi, scaturita da un'intervista del presidente Javier Milei, in cui aveva definito il suo omologo Gustavo Petro, un ...ansa

Amministrative Turchia, sindaco di Istanbul: "Vittoria contro Erdogan per la democrazia" - "La giornata di oggi segna un momento cruciale non solo per Istanbul ma per la democrazia stessa. Mentre celebriamo la nostra vittoria, mandiamo al mondo un messaggio: e' finito il declino della ...notizie.tiscali

Mosca insiste ad accusare l’Ucraina per gli attentati: “citeremo Kiev in giudizio per terrorismo” - Secondo il ministero degli Esteri "gli investigatori hanno trovato prove della pista ucraina nei recenti atti di terrorismo in Russia" ...fanpage