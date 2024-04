Mondiali curling maschile 2024 | tutti i risultati e la classifica

(Di lunedì 1 aprile 2024)e ladel girone deidi, in programma dal 30 marzo al 7 aprile a Schaffhausen, in Svizzera. Le migliori tredici squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio per conquistare l’ambito titolo iridato. Al via anche l’Italia, che proverà a migliorare il quarto posto dello scorso anno. Joel Retornaz e compagni, dopo essersi fermati ai piedi del podio anche negli ultimi Europei, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni per confermarsi tra le migliori squadre al mondo. Di seguito, l’esito di tutte le partite e ladel girone deidi...

16:30 RETORNAZ GLACIALEEEEEEEEE! Lo skip azzurro ha fatto la differenza in questo end e ha regalato due punti potenzialmente decisivi all'Italia. 16:28 Hit ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Canada , partita valevole per la settima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

17:01 MOSANER NON SBAGLIA UN COLPO! Ancora una doppia bocciata e centro completamente aperto. 17:00 Il Canada adesso piazza guardie a ripetizione per ... (oasport)

Italia-Canada oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming - Unico obiettivo: ritrovare continuità. Oggi, lunedì 1 aprile, si gioca alle 14:00 Italia-Canada, quarta gara del round robin valida per i Campionati Mondiali 2024, rassegna in scena sul ghiaccio di S ...oasport

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la terza giornata dei Mondiali di curling maschile ...oasport

curling: Mondiali, l'Italia batte 8-7 la Repubblica Ceca - Sul ghiaccio di Schaffhausen, l'Italia del curling maschile ha battuto la Repubblica Ceca per 8-7 e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali, dopo quella di ieri sera nella partita d ...napolimagazine