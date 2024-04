Miranchuk e Scamacca | la nuova coppia d’oro dell’Atalanta | decisivi con lo Sporting e anche a Napoli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 aprile 2024) “Stiamo avendo un po’ da tutti” ama ripetere mister Gasperini quando parla della produzione del reparto offensivo. Mai formula fu più azzeccata, visto che nel reparto offensivo si contano tre uomini già in doppia cifra, uno a 9 e altri due a 4, senza dimenticare il contributo di Muriel e le potenzialità di El Bilal.per questo motivo le gerarchie sono sempre state piuttosto ‘liquide’, specialmente in questo avvio di 2024 in cui si è visto di meno Lookman per questioni di impegni di nazionali, in cui è risaltato maggiormente De Ketelaere, ad esempio, o nel quale Pasalic si è confermato una certezza quando chiamato in causa, come del resto Koopmeiners, che con 13 centri è il marcatore numero uno della Dea. Eppure, mai come in questo momento, la Dea sembra non poter prescindere da due giocatori che, per motivi diversi, fino a qualche ...