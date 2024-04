Minervini | De Laurentiis Aurelheimer…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 aprile 2024) Arturoha scritto un articolo su www.tuttonapoli.net nel quale analizza la stagione totalmente sbagliata a causa delle scelte di Aurelio De. Il giornalista ha coniato il termine Aurelheimer parodizzando il titolo del film pluripremiato Oppenheimer.esordisce così: “Quando J. Robert Oppenheimer, nel film di Nolan pigliatutto alla notte degli Oscar, si interroga sulle conseguenze delle sue azioni, viene sopraffatto da una strana sensazione di insoddisfazione, mista a paura. Qui non parliamo di bombe atomiche, per carità. Si parla però di pallone e di scelte che hanno portato, in pochi mesi, a disintegrare quello che era un progetto che aveva fatto parlare di sé in tutto il mondo.”e “Aurelheimer” “Aurelio Dein questi mesi s’è trasformato in ...