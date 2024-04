Militarizzare gli atenei | l’ultima frontiera del bavaglio al dissenso Dilaga la protesta pro-Palestina | per il governo è allarme terrorismo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 aprile 2024) Due settimane fa all’università della Columbia un professore ha sollevato la questione di un’emoji della bandiera palestinese che una studentessa aveva messo accanto al suo nome durante le riunioni di Zoom. Per il professore quella minuscola bandiera avrebbe “causato reazioni traumatiche” tra gli studenti che non si sentirebbero sicuri. Qui da noi tre giorni fa la ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha afferrato il telefono per chiamare il capo della Polizia Vittorio Pisani per confrontarsi “sulla situazione degli”. Allarmismo Ad allarmare la ministra e il suosono le contestazioni al direttore di Repubblica Maurizio Molinari da parte degli studenti dell’Università di Napoli, poi le contestazioni al giornalista David Parenzo e infine le istanze contro la guerra che, dopo Napoli e Torino, hanno occupato nei giorni scorsi La ...