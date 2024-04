Milano | tragedia lungo la metropolitana verde | morto uomo | chiuso tratto della M2 Cosa è successo

(Di lunedì 1 aprile 2024)questo pomeriggio, lunedì 1 aprile,la(M2) di. Undi 46 anni èdopo essere stato travolto da un convogliometro meneghina, neltra Cernusco e Cascina Burrona. Tutto èintorno alle 15.30 di oggi, lunedì di Pasquetta. Sono in corso accertamenti su quanto accaduto, non è esclusa l’ipotesi del gesto volontario. Sul posto i mezzi di soccorso e i carabinieri. Iltra Cassina de’ Pecchi e Cascina Gobba è stato temporaneamente, sono stati disposti i bus sostitutivi.

