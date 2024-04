Milan-Roma | De Rossi annuncia | “Dybala? Ecco le sue condizioni”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Daniele De, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro ildei quarti di Europa League

Cristante ha rilasciato un’intervista a 'Il Corriere dello Sport' parlando anche del suo tempo al Milan, in vista della sfida con la Roma (pianetamilan)

Ylber Ramadani , centrocampista del Lecce , salterà la sfida contro il Milan . Per lui 12esimo giallo stagionale Cartellino giallo pesante per Ylber Ramadani . Il centrocampista tuttofare del Lecce è ... (calcionews24)

Fabrizio Romano , noto esperto di Calciomercato , ha fatto il punto della situazione sull'interesse del Milan per Benoit Badiashile del Chelsea (pianetamilan)

FEMMINILE: POULE SCUDETTO DA INCUBO. A BIELLA LA JUVENTUS FA FESTA - Tre indizi fanno una prova: la Fiorentina Femminile è entrata in crisi. Contro la Juventus Women è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato. Un dato statistico mai ...firenzeviola

La Roma frena al Via del Mare: 0-0 col Lecce, Svilar e Falcone decisivi - Un punto a Lecce non fa bene, specie in questo momento caldo della stagione, visto che il Bologna (quarto) scappa a più cinque e l’Atalanta (sesta) - che ora è a meno due - va ...ilmattino

Milan, nuovo incasso per il club: svolta sul mercato - Il Milan sorride: le casse della società rossonera potrebbero ben presto arricchirsi. Scopo principale investire sul mercato.spaziomilan