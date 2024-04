Milan | rinnovo in vista per Adli? Incontro in programma con l’agente

Calciomercato Milan , per il rinnovo di Theo Hernandez servirà un grande sforzo economico: ecco la possibile richiesta del giocatore… Calciomercato Milan , per il rinnovo Theo Hernandez serve un ... (dailymilan)

Nelle vene di Adli scorre sangue rossonero. L`amore per il club e per i suoi tifosi, la crescita esponenziale in campo: il centrocampista francese... (calciomercato)

Milan, Adli e Calabria in odore di rinnovo: la situazione - Nelle vene di Adli scorre sangue rossonero. L`amore per il club e per i suoi tifosi, la crescita esponenziale in campo: il centrocampista francese è sempre più.calciomercato

Milan-Pioli, ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme - Già nel 2020 era riuscito a cambiare il corso degli eventi: Gazidis aveva pensato di affidare la squadra a Ragnick ma Pioli era riuscito a strappare il rinnovo dopo una sorprendente striscia di vittor ...sport.sky

Inter, sarà derby con il Milan per Di Gregorio - C`è anche il nome di Michele Di Gregorio sulla lista dei dirigenti dell`Inter per la porta del futuro. Tra i profili monitorati c`è il prodotto del settore giovanile.calciomercato