Milan | può arrivare Conte? L’esperto spiega il perché dei no e fa un altro nome

(Di lunedì 1 aprile 2024) L'esperto ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo allenatore del, vagliando l'ipotesi Antonioe non solo ...

Il Milan fa sul serio per Adarabioyo : Moncada è deciso nel voler puntare sul difensore centrale per la prossima stagione Il Milan fa sul serio per Adarabioyo : Moncada è deciso nel voler puntare sul ... (calcionews24)

Stefano Pioli , il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2025, è sempre più vicino alla conferma in panchina anche per l'anno venturo (pianetamilan)

Inter - Empoli 2 - 0: capolista senza ostacoli, ci pensano Dimarco e Sanchez: Il Milan può arrivare al massimo a 89, quindi con tre vittorie e due pareggi da qui alla fine i nerazzurri saranno campioni d'Italia. "La cronaca della gara" Eccolo, il calcolo alla base della ...

Pagelle Inter - Empoli 2 - 0 Dimarco ancora in gol, Bastoni da applausi, Lautaro non incide: Niang 5,5: Per lui è una sorta di derby visti i suoi trascorsi col Milan. Ma non lascia il segno. ... Gyasi 5: L'Inter capisce che sulla sua corsia di competenza può sfondare e, dunque, affonda senza ...