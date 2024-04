Milan | Pioli più vicino alla conferma | i motivi della sua possibile permanenza in

(Di lunedì 1 aprile 2024) Stefano, il cui contratto con ilscadrà il 30 giugno 2025, è sempre piùin panchina anche per l'anno venturo

Marco Parolo , ex centrocampista della Lazio, ha parlato di Stefano Pioli , tecnico del Milan . Conferma vicina? Senza Ibrahimovic e Cardinale ... (pianetamilan)

Calciomercato Milan, doppio rientro in rossonero: succederà in estate - Non manca molto ai mesi estivi e il Milan potrebbe ritrovare due calciatori. Entrambi sono molto vicini a fare ritorno a Milanello a luglio.spaziomilan

Galli esce con i pugni: "Juve senza un'idea di calcio. Allegri, poco coraggio" - L'ex portiere di Milan e Fiorentina. "La sua cultura è giocare sull'avversario ma i bianconeri sono fatti per imporsi, per vincere". E suggerisce un ...tuttosport

Pagina 1 | Galli esce con i pugni: "Juve senza un'idea di calcio. Allegri, poco coraggio" - L'ex portiere di Milan e Fiorentina. "La sua cultura è giocare sull'avversario ma i bianconeri sono fatti per imporsi, per vincere". E suggerisce un ...tuttosport