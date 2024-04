Milan | Loftus-Cheek e la cura Pioli | il cambio di tendenza è chiaro

Milan , contro la Fiorentina abbiamo assistito ad un’altra ottima gara di Ruben Loftus-Cheek : sempre decisivo ma il giallo è pesantissimo … Il Milan di Stefano Pioli ha battuto la Fiorentina per 2-1 ... (dailymilan)

Milan, questo Loftus-Cheek non si vedeva da cinque anni: ora insegue Europeo e record - Quando un centrocampista, per quanto offensive possano essere le sue caratteristiche, va in doppia cifra di gol realizzati senza tirare i calci di rigore, si parla.calciomercato

Fiorentina-Milan, Leao eletto dai tifosi MVP del match - Rafael Leao è stato eletto dai tifosi rossoneri come il miglior giocatore della sfida tra Fiorentina e Milan di sabato sera ...ilmilanista

Pasquetta con l’Inter. Il Milan risorge, la Juve sprofonda - Giustamente schiacciato dalle straripanti prodezze di Jannik Sinner, che battendo a Miami il bulgaro Dimitrov (6-3 6-1) si prende il titolo e la sontuosa poltrona di numero due del mondo, il campionat ...ilsole24ore