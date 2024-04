Milan | il derby | la Juventus e l’Europa League | ecco un aprile infuocato

`Secondo me il Milan vincerà il derby `. Parola di Mario Balotelli . L`ex attaccante di Inter e Milan , oggi in forza ai turchi dell`Adana Demirspor,... (calciomercato)

Inter, sarà derby con il Milan per Di Gregorio - C`è anche il nome di Michele Di Gregorio sulla lista dei dirigenti dell`Inter per la porta del futuro. Tra i profili monitorati c`è il prodotto del settore giovanile.calciomercato

Hermoso Juve: non solo Milan, anche un’altra rivale in quota per l’affare - Tra gli obiettivi del calciomercato Juve per la difesa c’è Hermoso. Sul centrale dell’Atletico Madrid ci sono diverse squadre Il calciomercato Juve deve guardarsi dalla concorrenza per Hermoso. Il dif ...juventusnews24

Inter, scudetto nel derby Ai giocatori non interessa. Al gruppo poco importa anche… - A quindici giorni dalla gara contro il Napoli, l'Inter torna in campo: a San Siro arriva l'Empoli. Obiettivo tre punti ...fcinter1908