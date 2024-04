Milan | Ibrahimovic vuole Felipe Anderson | Juventus alla finestra

Milan, sogno impossibile: chiesti 80 milioni, duello in Premier - Dall'Inghilterra confermano che uno dei sogni di mercato del Milan è destinato a rimanere tale: prezzo altissimo, andrà in Premier.milanlive

Ancora Accommando su Pioli: “Ad oggi è più sì che no per il futuro” - Il giornalista Orazio Accommando ha parlato del Milan e di alcuni giocatori in particolare. Sentite le sue parole ...ilmilanista

La mossa segreta di Zlatan Ibrahimovic per il Milan - Come il Milan sta affrontando il problema degli infortuni con l'ingaggio di Steve Tashjian, ex Head of Performance della Nazionale USA ...newsmondo