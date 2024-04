Milan | Francesco Camarda segna anche contro la Juventus ma il contratto lo firma Le ultime

(Di lunedì 1 aprile 2024) IlPrimavera oggi ha visto ancora protagonista, autore del gol della vittoriala. E sul futuro… Dopo la vittoria della Prima Squadra a Firenze, oggi i giovani hanno fatto il bis. IlPrimavera infatti ha vinto 1-0laa Vinovo. Con questa vittoria i rossoneri hanno consolidato la loro posizione in classifica (-1 dai playoff) e hanno tagliato fuori i bianconeri dalla corsa. A decidere il match è stato ancora una volta. Il giovanissimo bomber ha deciso la gara con un colpo di testa, fondamentale che non è tra i più frequenti del suo già vasto repertorio. Continua il suo ottimo momento di forma, visto che si tratta del quarto gol nelle ...

