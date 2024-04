Milan | dall’Europa League all’Inter | il calendario rossonero di aprile

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dalla doppia sfida di Europacontro la Roma fino al derby della Madonnina contro l’Inter: ildidelIl 2024 delè stato fin qui praticamente perfetto, con i rossoneri che hanno tenuto il ritmo dell’Inter prima in classifica e così facendo hanno superato una Juventus in piena crisi. La stagione rossonera non è però terminata esi prospetta un mese decisivo: sei partite ricche di emozioni e tante sfide che potrebbero decidere il futuro del club. Il mese inizierà con la sfida contro il Lecce, in programma sabato 6alle 15:00. L’11sarà il turno della Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa. Poi toccherà al Sassuolo (domenica 14) e poi il 18 ...