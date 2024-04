Milan | Calabria verso il rinnovo? Ecco la volontà di Furlani e Moncada

Nelle vene di Adli scorre sangue rossonero. L`amore per il club e per i suoi tifosi, la crescita esponenziale in campo: il centrocampista francese... (calciomercato)

Calabria Milan: il capitano rossonero ha le idee chiare, le ULTIME sul rinnovo - Un altro dossier che verrà esaminato presto dalla dirigenza del Milan per un possibile rinnovo è quello di Calabria. Le ultime In vista della sessione estiva, il calciomercato Milan prenderà in esame ...milannews24

La vita artistica intensa di Vera Dragone, tra teatro, cinema e Ellington club - L’attrice e cantante torna spesso nel feudo De Seta di Sellia Marina, dove trascorreva le sue giornate con nonno Vittorio ...corrieredellacalabria

Milan, Adli e Calabria in odore di rinnovo: la situazione - Nelle vene di Adli scorre sangue rossonero. L`amore per il club e per i suoi tifosi, la crescita esponenziale in campo: il centrocampista francese è sempre più.calciomercato