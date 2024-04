Migranti | l’appello del Papa ai potenti contro lo scempio di tratta e scafisti | un flagello che va smantellato

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tra le guerre sanguinosamente in atto da Kiev a Gaza, e quelle dimenticate – dall’Africa alla Siria – il pensiero del, all’Urbi et Orbi di Pasqua, va anche aie ai poveri: «Il Risorto faccia risplendere la sua luce suie su coloro che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica, offrendo loro conforto e speranza nel momento del bisogno. Cristo guidi tutte le persone di buona volontà ad unirsi nella solidarietà, per affrontare insieme le molte sfide che incombono sulle famiglie più povere nella loro ricerca di una vita migliore e della felicità». Ilall'”Urbi et Orbi” tra guerra e dramma deiBergoglio indica la chiave per aprire la porta della speranza su una vita nuova nella tomba di Gesù trovata vuota dalle donne: «Da qui comincia tutto. Attraverso ...

Smartphone usati, senza pin e senza codici di sblocco, da consegnare ai migranti che transitano in Italia lungo la linea Trieste-Oulx, passando per Milano (ilgiornale)

“In Italia non c’è giustizia per l’Ambiente, così rischiamo il collasso” - La causa contro lo Stato italiano per inazione climatica si è chiusa con un nulla di fatto: il Tribunale di Roma si è dichiarato privo di giurisdizione senza neanche entrare nel merito. Colloquio con ...tpi

appello di naviganti al presidente della Repubblica, per il soccorso in mare - I naviganti Giovanni Soldini, Vittorio Malingri, Ammiraglio Vittorio Alessandro, Marco Francesco Morosini e altri scrivono una lettera aperta al presidente ...huffingtonpost

Papa Francesco, il messaggio di pace per la Pasqua: “Deponete le armi e aprite i cuori” - Nuovo appello del pontefice, perchè la guerra abbia fine: “Scambio dei prigionieri in Ucraina, tutti per tutti, e tregua a Gaza. Bisogna difendere il dono della vita” Papa Francesco non partecipa alla ...informazione