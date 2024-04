Meteo Roma del 01-04-2024 ore 20 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024)Ben ritrovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo nel complesso stabile al mattino Salvo locali fenomeni su Liguria Alpi Orientali al pomeriggio ancora qualche precipitazione possibile sul Triveneto con neve oltre 1600 1700 metri sulle Alpi sole prevalente altrove numerosi fenomenale al centro giornata l’insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio da segnalare qualche isolata pioggia solo sull’alta Toscana in serata e nottata a tempo asciutto con Ubi sparse schiarite ovunque al sud condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata quando avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata nessuna variazione con Ampi spazi di sereno temperature minime in generale diminuzione massime in calo al centro sud è in rialzo al nord le previsioni del tempo sono ...