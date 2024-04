Meteo Pasquetta | cambia tutto | attenti alle scampagnate

Pasquetta con piogge e temporali, anche forti, ma non ovunque. C'è infatti chi si salverà dalla "maledizione" del lunedì dell'angelo: negli ultimi 24... (leggo)

Per la giornata di oggi, lunedì 1 aprile, l'Italia resta spaccata in due: Pasquetta con la pioggia sul Nord che vede temperature in calo e cielo nuvoloso, mentre Sud e Isole godranno di cieli sereni ... (fanpage)