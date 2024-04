Messa pasquale | re Carlo III riappare in pubblico | un segno di speranza

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nell'aria fresca di Windsor, un sorriso sincero ha illuminato il volto del ReIII mentre, affiancato dalla sua devota moglie Camilla, è riapparso in. Questa riapparizione è avvenuta in occasione dellapresso la cappella di St. George, a Windsor, suscitando un'ondata ditra i suoi sudditi.Nonostante le settimane di terapie oncologiche a cui è stato sottoposto, il sovrano britannico ha scelto di arrivare in Bentley, preferendo l'auto al tradizionale percorso a piedi dal castello alla cappella. Accompagnato dalla regina, è stato posto in un'area separata dalla famiglia reale per evitare il rischio di infezioni, considerando la sua condizione immunodepressa dovuta alle terapie anti-tumorali. Questa riapparizione pubblica, tanto attesa dopo un lungo periodo di assenza ...