Mercato Napoli | accordo per il nuovo difensore | le cifre

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dalla Turchia arrivano voci sempre più insistenti riguardo ildelgià trovato: le. La stagione delè completamente da dimenticare. Dopo la “gioia infinita” dello scorso anno, gli azzurri sono crollati sotto il peso delle aspettative e non hanno regalato alcuna gioia in questa stagione ai propri tifosi. La sconfitta contro l’Atalanta di sabato ha eliminato gli azzurri da qualsiasi lotta per la Champions League. I ragazzi di Calzona, nelle ultime otto giornate di Serie A, sono chiamata a chiudere in maniera dignitosa la stagione. L’obiettivo è centrare la qualificazione ad una competizione europea e non interrompere una striscia positiva di 14 apparizioni europee consecutive. In estate sarà rivoluzione. L’addio di Osimhen e Zielinski è già ...