Meluso detta le condizioni | resterebbe al Napoli solo in un caso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 aprile 2024) Archiviata l’Atalanta e la possibilità di arrivare in Champions, ilprogramma la prossima stagione: dai calciatori sino al d.s. L’Atalanta ha definitivamente estromesso ildalla corsa per la Champions League. Gli orobici, con il netto 0 – 3 del Diego Armando Maradona, hanno condannato meritatamente ilad una anonima lotta per l’Europa League, se non addirittura Conference. Un risultato impronosticabile agli albori di questa stagione, che vedeva gli azzurri, campioni d’Italia, tra i favoriti per la vittoria finale. Purtroppo per i partenopei, però, il peso del tricolore, unito alla gestione scellerata del post scudetto da parte di De Laurentiis, hanno rappresentato un mix micidiale, in grado di far scoppiare quella che solamente 12 mesi fa era tra le squadre più belle d’Europa., ...