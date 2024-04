Medicina estetica | è boom di “punturine” di botulino ma gli esperti avvertono | “Attenzione agli effetti collaterali | si rischiano paralisi muscolari”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) I dati forniti recentemente dal 2022 Isaps International Survey (uno studio dell’International Society of Aesthetic Plastic Surgery) mostrano l’espansione dellanon chirurgica, soprattutto iniettabile: 485.000 interventi non chirurgici nel 2022, contro 262.000 chirurgici – in particolare al seno e alle palpebre. Guida la classifica globale dei trattamenti iniettabili il, con 9 milioni di interventi (di cui oltre 161.000 in Italia) eseguiti soprattutto sulle donne (ma non solo): 4 milioni nella fascia di età 35-50 anni, 2 milioni nelle fasce 18-34 e 51-64. Lo spiana-rugheIlè una neurotossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum, causa di gravi intossicazioni alimentari. Agisce bloccando lo stimolo nervoso e quindi la contrazione muscolare. Proprio questo è l’effetto sfruttato ...