(Di lunedì 1 aprile 2024) Il palazzoin un attacco a"appartiene all'della Repubblica Islamica dell'e aveva una bandiera". Lo riporta su X la reteiana Snn, (Students News Network). Secondo al Arabya l'attacco, attribuito ad Israele e che avrebbeil consolato e la residenza dell'ambasciatore, ha provocato almeno sei morti. In precedenza l'agenzia di stampa siriana Sana aveva parlato di un "attacco israeliano" contro un quartiere della capitaleche aveva "preso di mira unnella zona di Mezzeh nelle vicinanze dell'dell'".

Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Houthi rivendicano attacco a una nave Usa. Idf: «Ucciso Abu Shalal, leader terroristico in Cisgiordania» (corriere)

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh andrà a Teheran per incontrare i responsabili dell'Iran. Lo hanno riferito i Media , tra cui Haaretz. (quotidiano)

Media Teheran, a Damasco colpito un edificio ambasciata Iran - Il palazzo colpito in un attacco a Damasco "appartiene all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran e aveva una bandiera". Lo riporta su X la rete iraniana Snn, (Students News Network). (ANSA) ...ansa

Guerra in Medio Oriente, Israele annuncia che aumenterà i raid contro Hezbollah - Per l’Onu Israele ha una responsabilità significativa nella catastrofe umanitaria in corso a Gaza e che esiste un caso «plausibile» che lo Stato ebraico la ...ilsecoloxix

Colpa di Kyiv e Occidente. La propaganda di Russia, Iran e Cina a reti unificate sull’attentato - a Teheran si punta il dito contro Usa e Israele, a Pechino girano le fake news sull’origine “americana” dello Stato Islamico I Media russi, tradizionali come la televisione ma anche i canali social, ...formiche