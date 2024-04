Mauro Coruzzi | il suo commento su Lady Gaga fa infuriare i fan della popstar

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nell’ultima puntata di Italia Sì Lorenzo Licitra ha giocato a ‘Dimmi la Tua’. Il cantante ha dovuto commentare alcuni fattisettimana e poi è stato giudicato sulla sua sincerità, ad esprimere il giudizio finale è stato, presenza fissa del programma di Marco Liorni. In merito al compleanno di, Lorenzo ha detto: “Cosa penso del fatto che ha sempre parlatoviolenza subita a 19 anni? Sì, lei utilizza la musica anche per esprimere i momenti bruttivita. Io amo Stefani Germanotta, perché è iconica. Lei ha cambiato tante volte volto, ma ha trovato un modo con cui comunicare la sua musica e le sue emozioni. Quindi le faccio tanti auguri, anche perché io sono un suo grande fan“., la ...

Abbiamo qualsiasi radio in tasca, dunque sono meno netti i confini territoriali - L’evoluzione della radio ha portato la fruizione ad avvenire tramite ogni device. Viviamo nell’epoca in cui abbiamo ogni emittente in tasca ed in ogni stanza della casa. Personalmente ...radiomusik

Retroscena show Michelle Hunziker: “Produzione gigantesca ma poco successo” - "La terza edizione di Michelle Impossible non ha avuto successo" dice Mauro Coruzzi L'opinionista di Italia Sì ha una rubrica sul magazine Di Più in cui ...lanostratv

Studio Battaglia 2 vola: “In questa fiction c’è qualcosa di mai visto prima” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn