Masters 1000 Miami 2024 | Sinner | “Felicissimo di essere numero 2 | significa molto”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Dimitrov nella finale delOpen, Jannikha risposto alle domande dei giornalisti: “Ovviamente sonodi2 del mondo,per me. Tuttavia l’aspetto più importante è la qualità delle mie prestazioni, soprattutto in semifinale e finale. E’ una sensazione fantastica, non credevo che mi sarei mai trovato in una posizione simile. Ammetto che, se il primo gennaio mi avessero detto che avrei iniziato la stagione in questo modo, non ci avrei creduto“. L’azzurro ha poi aggiunto: “L’inizio delè anche oltre le mie aspettative, ma so che ho ancora tanto da dimostrare e affronto ogni torneo come una nuova opportunità. Sono fortunato a ...