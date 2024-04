Massacra Alessandro Pedersoli | nipote di Bud Spencer | a pugni in faccia | arrestato 21enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tre denti rotti e un intervento chirurgico per sanare la frattura del pavimento oculare: questo l’esito di un pestaggio per il quale la polizia, su disposizione del gip di Roma, haunoriginario di Pomezia. L’uomo, nel corso di una lite tra automobilisti avvenuta a novembre scorso sul lungo Tevere delle Armi, dopo essere sceso in strada, avrebbe colpito più volte al volto l’altro conducente con variper poi fuggire. La vittima dell’aggressione èdell’attore Giuseppe, conosciuto come ‘Bud‘. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Prati. Dopo una serie di accertamenti, grazie alla collaborazione del Distretto di Ostia e al supporto dei militari della Compagnia ...