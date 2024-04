Massa | frana blocca la strada in località Al Santo | famiglie isolate

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – Danni per il maltempo nel giorno di Pasquetta. Unasi è verificata nel primo pomeriggio inAl, nel comune di. A causa della pioggia il terreno del versante ha ceduto e si è riversato inndola. A causa della, gli abitanti della zona – una quindicina di– sono rimasti isolati. L’accaduto è stato segnalato dalla consigliera comunale del Pd Giovanna Santi che si è recata sul posto: “Ci sono– scrive sui social la consigliera –. La montagna non può andare avanti così. Se ora servisse un’ambulanza ditemi voi da dove passerebbe”, conclude. Scattato l’allarme, nella...

