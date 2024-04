Maschio Angioino | FdI | “Ci sono i fondi ma il Comune è fermo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La chiusura del, dovuta al distacco di una pietra dalla facciata, rappresenta l’immagine di una città che letteralmente sta cadendo a pezzi. Napoli ha raggiunto in questi ultimi anni, un regresso senza precedenti”. Lo hanno affermato in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi che hanno aggiunto: “Da più di un anno il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha trasferito aldi Napoli ben 13 milioni di euro per rifare le facciate del, ma Manfredi e la sua giunta non hanno ancora aperto neanche il cantiere, manca finanche la progettazione, avrebbe dovuto e potuto individuare un professionista esterno all’amministrazione per ...