Marotta | “Inter sempre al fianco di qualsiasi iniziativa che combatta il razzismo Su Acerbi…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 aprile 2024)su Acerbi: “Noi gli crediamo, la sua verità è oggettiva.contro il” Beppe, amministratore delegato dell’, è tornato sul caso che ha visto protagonista Francesco Acerbi ai microfoni di Dazn. Queste l sue parole:: “Noi siamo stati zitti volutamente” “Noi siamo stati zitti volutamente, vorrei esprimere una sintesi delle nostre impressioni e dire che è una pagina amara per il mondo del calcio e per il nostro movimento, dapunto di vista la si legga e la si possa analizzare. ”Tra innocentisti e colpevolisti, c’è un fatto che viene prima di tutto…” Tra innocentisti e colpevolisti, c’è un fatto che viene prima di tutto. Noi abbiamo chiesto al nostro giocatore di farci un resoconto di quanto accaduto in ...