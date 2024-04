Mamma e figli con la droga in casa | fratelli arrestati | denunciata la donna

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuedi 21 e 24 anniper detenzione illecita di sostanza stupefacente, il primo anche per resistenza a pubblico ufficiale; laper lesioni e resistenza. E’ il bilancio di un intervento degli agenti del Commissariato di Sorrento in una abitazione. Uno dei, il più piccolo, aveva già ostacolato l’ingresso indegli agenti cercando di richiudere immediatamente la porta e, subito dopo, per permettere al fratello di nascondere la sostanza stupefacente presente in, ha attirato l’attenzione della Polizia lanciando un barattolo dalla finestra che, è stato immediatamente recuperato nel giardino sottostante; mentre la, fingendo un mancamento, si era accasciata a terra e, nel ...

Vigevano (Pavia), 29 marzo 2024 – Ha urta to madre e figlio , 41 anni la donna, appena 9 mesi il piccolo, che con il passeggino stavano percorrendo via Gambolina nei pressi del centro commerciale “Il ... (ilgiorno)

Mamma e figli con la droga in casa, interviene la Polizia - Due fratelli di 21 e 24 anni arrestati per detenzione illecita di sostanza stupefacente, il primo anche per resistenza a pubblico ufficiale; la Mamma denunciata per lesioni e resistenza. (ANSA) ...ansa

Una storia straziante sconvolge la capitale italiana: la donna dopo un un aborto, decide di conservare il bambino tanto desiderato - La città di Roma è stata scossa da una tragica scoperta quando la polizia è intervenuta in un appartamento nella zona di Borghesiana ...41esimoparallelo

Mamma perde il figlio e congela il feto nel freezer per tenerlo con sé: la scoperta a Roma, genitori arrestati - Qui gli agenti hanno trovato, nella casa abitata da una coppia di quarantenni, il cadavere di un feto congelato in freezer: si tratta del figlio che la donna portava in grembo e morto in seguito a un ...leggo