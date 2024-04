Maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga | arrestato

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Qualiano (Napoli) i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hannoperindiun 38enne del posto. I carabinieri sono intervenuti in un appartamento per la segnalazione di una lite in. In casa l’uomo e sua madre. Il 38enne è palesemente ubriaco poco prima aveva percosso e minacciato la madre. L’uomo non si è placato neanche in presenza dei carabinieri che lo hanno bloccato. Evidenti i lividi sulle braccia della vittima che ha riferito ai militari altri episodi di violenza avvenuti negli ultimi mesi. Il 38enne è stato perquisito e nelle sue tasche sono stati ritrovati e sequestrati 20 grammi di hashish. In camera da letto, invece, altre due dosi della stessa ...

