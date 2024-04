Maltempo | Iv | se Italia Sicura ricorda Renzi usate un altro nome fa fate qualcosa

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Ogni volta che ci sono piogge intense sempre il solito copione: frane, smottamenti e fiumi che straripano. Non volete chiamare l'unità di missioneperché? Chiamatela in unmodo, ma. Intollerabile tutto questo immobilismo!” Lo dichiarano le senatrici diviva Silvia Fregolent e Raffaella Paita.

L’immagine di home page, tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile , si riferisce alla situazione di allerta per temporali in varie regioni del nord Italia. L'articolo Puglia , ... (noinotizie)

Social. Maltempo , una frana sull’ auto strada A23 in Friuli ha causato numerosi danni. Al momento il tratto stradale è stato chiuso . Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. ... (tvzap)

Pubblicato il 1 Aprile, 2024 Gli alberi sono stati abbattuti, i cartelloni pubblicitari sono stati strappati via dalla forza del vento e i sottopassi sono stati sommersi dall’acqua. Questi ... (dayitalianews)

Pasquetta, iniziato il controesodo: situazione del traffico, Maltempo e stop ai mezzi pesanti - Pasquetta porta via le vacanze pasquali. È iniziato il controesodo. Sono oltre dieci milioni gli Italiani al rientro dopo le vacanze pasquali in un primo aprile segnato dal meteo ...leggo

Maltempo in Italia, cosa succede Livigno isolata per una bufera di neve, allarta gialla nel Lazio - Il meteo prevede per il Veneto, fino a buona parte di oggi, lunedì 1° aprile, una fase instabile che porterà precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale più diffuse e persistenti ...ilmessaggero