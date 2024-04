Maltempo | interrotta per uno smottamento la ferrrovia internazionale Vigezzina-Centovalli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 aprile 2024) Domodossola, 1 aprile 2024 – Pasquetta di passione per la ferrovia, lineache attraversa Italia e Svizzera fra paesaggi mozzafiato e vedute indimenticabili lungo il lago Maggiore. I responsabili della tratta sono stati costretti a interrompere il traffico sulla trattae su quella nazionale svizzera, a causa di unoverificatosti subito dopo la località di Camedo. Nessun problema, invece, per il traffico regionale italiano, fra Domodossola e Re. Bus sostitutivi Gli operatori, subito dopo la chiusura, hanno iniziato a lavorare per allestire un servizio di bus sostitutivi, in modo da ridurre i disagi per i passeggeri. Non sono mancati, però, rallentamenti e variazioni di orario. La situazione è in evoluzione: eventuali aggiustamenti ...