Maltempo in Valtellina | smottamento sulla provinciale 11 | Val Tartano isolata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 aprile 2024)(Sondrio) – I vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore11 che collega la Valal fondovalle, a causa di unodi notevoli dimensioni che ha bloccato il collegamento. Complici le forti piogge che hanno colpito la, una colata di detriti, fango e alberi si è riversatacarreggiata impedendo il transito poco prima della galleria del Dosso. La circolazione per la valè momentaneamente interrotta. E intanto dopo la nevicata del fine settimana, è alto (grado 4) il pericolo valanghe in, Valchiavenna e Valmalenco. Un filmato postato sul profilo Instagram di Rifugio Del Grande – Camerini, è possibile vedere unodi neve in ...