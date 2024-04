Maltempo in Lombardia | pioggia | forte vento e neve Alberi caduti | frane | allagamenti e strade chiuse

(Di lunedì 1 aprile 2024) Milano, 1 aprile 2024 –colpita dalin queste festività pasquali. Nel fine settimana - in particolare sabato 30 e domenica 31 marzo –si sono abbattuti in diverse province della regione e hanno causato non pochi disagi. Ma vediamo più nel dettaglio cos’è accaduto. Milano 31032024 Pasqua ore 1200Albero caduto in Via Solari su linea tram 14 foto Ansa Paolo Salmoirago Milano Bergamo Brescia Como Lecco Sondrio Varese Milano Dopo i danni dovuti alla bomba d’acqua di sabato 30 marzo, nella notte tra Pasqua e Pasquetta non ci sono stati grossi disagi a Milano e provincia. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, dalla mezzanotte alle 9.30 di oggi i pompieri hanno gestito 25 a ...

raffiche di vento fino a 90 km/h a Milano, torrenti esondati e voragini aperte in strada nel Varesotto, bufere di neve in Valtellina e Valchiavenna. La Lombardia resta nella morsa del Maltempo ... (ilgiorno)

Milano – È stata una notte di pioggia costante, quella tra domenica di Pasqua e oggi, lunedì primo aprile, in gran parte della regione. Nel Milanese e in Brianza una precipitazione continua ... (ilgiorno)

Il maltempo a Milano e in Lombardia sembra essere finito, ma il video di una slavina in Valmalenco lancia l'allarme per possibili valanghe dalle montagne.Continua a leggere (fanpage)

Sale l'allerta valanghe in Lombardia, arrivata sabbia del Sahara - (ANSA) - SONDRIO, 01 APR - Il rischio di caduta valanghe, sull'intero arco alpino lombardo, è molto elevato ed è salito al grado 4 in una scala europea che prevede cinque livelli. Lo rende noto l'ulti ...gazzettadiparma

Maltempo in Italia, cosa succede Livigno isolata per una bufera di neve, allerta gialla nel Lazio - Livigno isolata per la neve, l'allerta gialla nel Lazio. Il meteo in Italia è in continuo cambiamento: da Nord a Sud, ecco la situazione.ilmessaggero

Maltempo, Livigno isolata. Frane in Liguria: strade chiuse. Neve rossa sulle Alpi - In questo lunedì di Pasquetta, le condizioni meteo sono piacevoli in buona parte dell’Italia ma ci sono sporadici fenomeni di Maltempo in diverse regioni ... uno dei principali collegamenti con il ...tg24.sky