Maltempo in Italia | bomba d’acqua e trombe d’aria | le zone a rischio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 Gli alberi sono stati abbattuti, i cartelloni pubblicitari sono stati strappati via dalla forza del vento e i sottopassi sono stati sommersi dall’acqua. Questi rappresentano solo alcuni dei danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito l’nella serata di sabato 30 marzo e domenica 31 marzo 2024. Complessivamente, i vigili del fuoco sono intervenuti in circa 150 situazioni di emergenza in tutta la regione a causa del. Ieri, domenica 31 marzo, è stata emessa un’allerta gialla peridrogeologico in tutta la regione Lombardia. Tutto ha avuto inizio sabato sera, quando dalle 20:30 un violento temporale con abbondanti piogge si è abbattuto su Milano, causando numerosi disagi. Pioggia e fulmini sono continuati fino alle 22. Il nubifragio ha proseguito anche ...