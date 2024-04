Maltempo | frana sull’autostrada A23 in Friuli | rocce piombano sulla carreggiata Tratto chiuso tra Carnia e Pontebba

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Udine, 1 aprile 2024 – L'autostrada A23 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per unacaduta lunedì mattina nel territorio del Comune di Amaro (Udine). A causare il distacco disono state le intense piogge abbattutesi nella zona nelle ultime ore. Allerta meteo a Pasquetta sul Nord e Centro Italia: previsti forti temporali, vento e grandine Laè stata invasa da detriti rocciosi, appunto, e da grossi massi. A causa dello smottamento tre veicoli sono rimasti bloccati ma nessuno è stato colpito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Udine, intervenuti insieme con le squadre dei distaccamenti di Gemona e di Tarvisio. I soccorritori si sono sincerati innanzitutto che nei tre veicoli rimasti bloccati non vi fossero persone ferite. Laè caduta sull'autostrada ...