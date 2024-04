Maltempo | frana sulla A23 Udine-Treviso | nessun ferito

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilcontinua a colpire il nord Italia durante le feste di Pasqua. L'Autostrada A23è stata chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per unacaduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro, in provincia di. Non ci sarebbero feriti. A provocare il distacco delle rocce sono state le forti piogge che si sono abbattute nelle ultime ore. Disagi anche in Lombardia che, assieme a Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, è tra le regioni più a rischio idrogeologico. Tra le città più monitorate c'è Milano.

