Maltempo | frana sulla A23 in Friuli Riaperta una corsia per senso di marcia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dopo ore di rallentamenti, alle 17 è stato riaperto il tratto tra Pontebba e CarniaA23, in direzione Udine, grazie all'attivazione di unain deviazionecarreggiata opposta. Al momento il traffico transita su unaperdi. Il provvedimento è stato adottato, dopo il completamento delle operazioni di ripristino del piano viabile, in via precauzionale: gli enti territoriali e Autostrade per l'Italia devono ancora definire gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza del fronte franoso. L'area infatti non è di competenza Aspi. Il masso più grande presente al centro della carreggiata pesava circa 15 tonnellate. Attualmente, la circolazione è regolare e le condizioni meteo sono in miglioramento. E' atteso un aumento dei veicoli in ...

