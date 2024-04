Maltempo | frana sulla A23 in Friuli Autostrada chiusa

(Di lunedì 1 aprile 2024) L'A23 èal traffico in entrambi i sensi di marcia per unacaduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro (Udine). A causare il distacco di rocce sono state le intense piogge che si sono abbattute in zona nelle ultime ore. La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi e da grossi massi. A causa dello smottamento, tre veicoli sono rimasti bloccati ma nessuno è stato colpito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Udine, intervenuti insieme con le squadre dei distaccamenti di Gemona e di Tarvisio.

Una "bomba d'acqua" a Milano, con il capoluogo lombardo che ha registrato vari allagamenti in diverse zone, forti temporali in Piemonte e disagi dalla Liguria al Veneto. Il maltempo previsto per ... (ilgiornaleditalia)

Chiusa per neve statale Val Formazza, per frana alla Maddalena - La 659 "di Valle Antigorio e Val Formazza" è bloccata per una nevicata per 20 chilometri, in entrambe le direzioni, a Premia (provincia di Verbano-Cusio Ossola) La statale 21 "Della Maddalena" è ...ansa

