(Di lunedì 1 aprile 2024) A causare il distacco dellasono state le intense piogge che si sono abbattute sulla regione nelle ultime ore.sull’A23 – Ilcorrieredellacittà.com (foto dei vigili del fuoco)Tre i veicoli coinvolti nella, ma – fortunatamente – non si sono registrati feriti.unaA23 L’autostrada A23 è stata momentaneamente chiusa al traffico, inle, per unacaduta sulla carreggiata. Il cedimento si è registrato nelcompreso tra i caselli Carnia e Pontebba, nel comune di Amaro, in provincia di Udine. A causare il distacco sono state le intense piogge che in questi giorni hanno interessato il Friuli Venezia Giulia. La carreggiata è stata invasa da grossi massi ...

L'autostrada A23 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per una frana caduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro (Udine). A causare il distacco di rocce sono state le ... (quotidiano)

Maltempo, cade una frana sull’Autostrada A23: tratto chiuso in entrambe le direzioni - A causare il distacco della frana sono state le intense piogge che si sono abbattute sulla regione nelle ultime ore.ilcorrieredellacitta

Vento e acqua mettono a dura prova il Cantone - Diversi allagamenti e smottamenti segnalati nel Locarnese; a Lavertezzo Piano ‘vola’ una baracca da cantiere. Alberi sradicati nel Luganese ...laregione.ch

Maltempo, Italia divisa in due anche a Pasquetta: chiusa l’Autostrada A23 in Friuli per una frana - La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori di Valle d'Aosta, ...ilsecoloxix